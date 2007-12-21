Модуль голосового обзвона и информирования

Под Symbian... программы которая будет логировать действия пользователя на одном телефоне и пересылать эти логи на другой номер по СМС или ММС либо вообще выгружать на сервер ... цена вопроса не конечна и обсуждаема
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать на базе Asterisk + Digium TDM400P модуль голосового обзвона абонентов с предупреждениями о финансовой задолженности. Есть биллинговая система (Oracle) на которую нужно установит дополнительное ПО и железо. Со стороны Oracle все сделаем сами. Есть составленное небольшое ТЗ.
На сегодня все железо собрано и есть удаленный доступ к серверу по ssh
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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