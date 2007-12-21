Модуль голосового обзвона и информирования

Необходимо разработать на базе Asterisk + Digium TDM400P модуль голосового обзвона абонентов с предупреждениями о финансовой задолженности. Есть биллинговая система (Oracle) на которую нужно установит дополнительное ПО и железо. Со стороны Oracle все сделаем сами. Есть составленное небольшое ТЗ.

На сегодня все железо собрано и есть удаленный доступ к серверу по ssh