Программа передачи комманд модему сотового тел.

Под Symbian... программы которая будет логировать действия пользователя на одном телефоне и пересылать эти логи на другой номер по СМС или ММС либо вообще выгружать на сервер ... цена вопроса не конечна и обсуждаема
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Необходима программа, которая подходит для большинства, старых сотовых телефонов ( Motorola 380, Siemens S55). Язык программирования Java ME.
Программа передачи комманд модему сотового телефона (терминал).
Суть программы терминал в том, что она может посылать в телефон обычные команды управления модемом, набранные с клавиатуры телефона (AT, ATD, ATH, AT+CMUT=1, at+clip=1, AT+CHLD= и другие стандартные команды Hayes AT Modem Commands). Также должна быть возможность загрузки списка последовательности команд из обычного txt файла сохраненного в телефоне, после загрузки должно происходить выполнение этой последовательность (принцип обычного программирования как на Basic или Visual Basic).
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