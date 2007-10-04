Программа передачи комманд модему сотового тел.

Необходима программа, которая подходит для большинства, старых сотовых телефонов ( Motorola 380, Siemens S55). Язык программирования Java ME.

Программа передачи комманд модему сотового телефона (терминал).

Суть программы терминал в том, что она может посылать в телефон обычные команды управления модемом, набранные с клавиатуры телефона (AT, ATD, ATH, AT+CMUT=1, at+clip=1, AT+CHLD= и другие стандартные команды Hayes AT Modem Commands). Также должна быть возможность загрузки списка последовательности команд из обычного txt файла сохраненного в телефоне, после загрузки должно происходить выполнение этой последовательность (принцип обычного программирования как на Basic или Visual Basic).