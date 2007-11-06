Простенькую программу для Windows Mobile

Под Symbian... программы которая будет логировать действия пользователя на одном телефоне и пересылать эти логи на другой номер по СМС или ММС либо вообще выгружать на сервер ... цена вопроса не конечна и обсуждаема
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа на C++ (Microsoft Visual Studio 2005), которая представляет собой программу для решения примеров вида:
24 + 49 = ? (знак вопроса - Edit, в который ребенок вводит ответ).
Программа по кнопке "Новый пример" генерирует random условие примера (два числа и математическое действие). Только чтобы очередность random примеров не повторялась. Ребенок вводит ответ и нажимает кнопку "Проверить". Соответственно, видит сообщение - "Неправильно. Повторить?" (ответ "Да" - заново дает возможность ввести ответ, а "нет" - следующий пример) или "Молодец, правильно!".
Настройки программы (желательно сохранять):
- максимальное число, используемое в примерах (по умолчанию - 30);
- какие математические действия допустимы (чекбоксы - "плюс", "минус", "деление", "умножение"). Если выбрано деление, то (не знаю, как лучше) надо бы исключить варианты с нецелым результатом деления - проверку сделать до вывода условия примера;
Желательно статистику вести - сколько примеров решалось, сколько правильно, сколько неправильно. С возможностью очистки списка статистики.
Представляете исходники программы. Там, где в описании есть слово "желательно" - это зависит от цены: если реализация данного условия заметно удорожает разработку, то не надо.
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