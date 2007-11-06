Простенькую программу для Windows Mobile

Мобильные приложенияЗавершен15 заявок287 просмотров
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Программа на C++ (Microsoft Visual Studio 2005), которая представляет собой программу для решения примеров вида:

24 + 49 = ? (знак вопроса - Edit, в который ребенок вводит ответ).

Программа по кнопке "Новый пример" генерирует random условие примера (два числа и математическое действие). Только чтобы очередность random примеров не повторялась. Ребенок вводит ответ и нажимает кнопку "Проверить". Соответственно, видит сообщение - "Неправильно. Повторить?" (ответ "Да" - заново дает возможность ввести ответ, а "нет" - следующий пример) или "Молодец, правильно!".

Настройки программы (желательно сохранять):

- максимальное число, используемое в примерах (по умолчанию - 30);

- какие математические действия допустимы (чекбоксы - "плюс", "минус", "деление", "умножение"). Если выбрано деление, то (не знаю, как лучше) надо бы исключить варианты с нецелым результатом деления - проверку сделать до вывода условия примера;

Желательно статистику вести - сколько примеров решалось, сколько правильно, сколько неправильно. С возможностью очистки списка статистики.

Представляете исходники программы. Там, где в описании есть слово "желательно" - это зависит от цены: если реализация данного условия заметно удорожает разработку, то не надо.

16 лет назад
lawday
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexroy
Россия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Проект сделан сразу. Видно, что для удовольствия такие задачи может решать. Без проблем согласился чуть поправить проект, формально соответствующий заданию в первой же версии. Все адекватно. Большое спасибо.
Понятное ТЗ, сразу видно что нужно сделать. Быстрая связь и оперативное решение вопросов. Всегда бы так. :-)
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