Онлайн игры Покер и Блэкджек для PDA.

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки160 просмотров
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1 этап. Требуется написание онлайн игр Покер и Блэкджек для PDA на базе Windows Mobile.

2 этап. Следующим этапом будет реализация проекта через веб-сайт с поддержкой приема платежей (проект под ключ).

Просьба указывать стоимость и сроки реализации каждого этапа.

16 лет назад
cricet
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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