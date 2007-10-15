Адаптация ПО к устройству PND

Необходимо доработать навигационное програмное обеспечение Навител и Гисрусса, а именно:

- после некорректного выхода из программы, при последующем ее запуске выдается сообщение, не закрыв которое (с помощью нажатия клавиши Enter, пробел или Esc) дальнейшая работа в программе не возможна.

Необходимо чтобы сообщение автоматически закрывалось либо если отражалось сообщение то обязательно в развернутом виде чтобы стилусом (без участия клавиатуры) можно было его закрыть, для дальнейшей работы программы.

Исходников разумеется нет, есть скопелированный файл.