Донабор на Java

Необходимо сделать програмку донабора номеров из записной книги, на языке програмирования Java (для поддержки всеми моб. телефонами).

Описание:

При состоянии connect, абонент А обращается к личной записной книге, кликает на номер телефона выбранного абонента В, происходит преобразование номера выбранного абонента В в dtmf сигнал, и набирается в открытом канале моб. номер абонента В.