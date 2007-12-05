О сути: Есть программа Навител (версия от КПК) которая работает на платформе Windows CE .Net 4.2 Core не совсем корректным образом, а именно при запуске программы появляется рабочее окно с кнопками, на нажития стилусом которые не реагирует. Причина тому "дополнительное невидимое окно" которое появляется при каждом запуске программы и скрывается в неизвестном направлении, не закрыв которое дальнейшая работа в программе не возможна.

По этой причине сегодня приходиться до запуска Навитела активировать клавиатуру, что нажатием клавиши Enter закрыть "дополнительное невидимое окно" и продолжить работу в программе.

Вывод: Необходима простенькая программа, при запуске которой поисходили следующие действия:

- запуск программы по адресу ResidendFlashiNaviiNave.exe

- через секунды 3 после запуска iNavi.exe шла отправка двух комманд Enter

Таково мое видение на решение данной проблемы, если есть более простой выход - предложите

Дополнительные сведения об устройстве, тип процессора: ARM