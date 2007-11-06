Игра для мобильника

Под Symbian... программы которая будет логировать действия пользователя на одном телефоне и пересылать эти логи на другой номер по СМС или ММС либо вообще выгружать на сервер ... цена вопроса не конечна и обсуждаема
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотим новогоднюю игрушку для мобильных клиентов.
Идея типа надо кинуть снежком по елке на которой висят шарики, при попадании сколько-то очков. при наборе опр.суммы картинка (одна из моделей клиента)
Ваши предложения по срокам и стоимости ждем.
- Похожие заказы
- $10000Мобильные приложения9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Скажу сразу не знаю все что может mms, по этому с удовольствием послушаю. Есть несколько десятков клиентов, которым будет оотправленна новогодняя открытка, хотим сделать это по mms Нужен человек, который может сделать шаблон, либо саму открытку для ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо сделать програмку донабора номеров из записной книги, на языке програмирования Java (для поддержки всеми моб. телефонами). Описание: При состоянии connect, абонент А обращается к личной записной книге, кликает на номер телефона выбранного абонента В, происходит ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо разработать на базе Asterisk + Digium TDM400P модуль голосового обзвона абонентов с предупреждениями о финансовой задолженности. Есть биллинговая система (Oracle) на которую нужно установит дополнительное ПО и железо. Со стороны Oracle все сделаем сами. ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо доработать навигационное програмное обеспечение Навител и Гисрусса, а именно: - после некорректного выхода из программы, при последующем ее запуске выдается сообщение, не закрыв которое (с помощью нажатия клавиши Enter, пробел или Esc) дальнейшая работа в ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Программа на C++ (Microsoft Visual Studio 2005), которая представляет собой программу для решения примеров вида: 24 + 49 = ? (знак вопроса - Edit, в который ребенок вводит ответ). Программа по кнопке "Новый пример" генерирует random условие ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен16 лет назад
1 этап. Требуется написание онлайн игр Покер и Блэкджек для PDA на базе Windows Mobile. 2 этап. Следующим этапом будет реализация проекта через веб-сайт с поддержкой приема платежей (проект под ключ). Просьба указывать стоимость и ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходима программа, которая подходит для большинства, старых сотовых телефонов ( Motorola 380, Siemens S55). Язык программирования Java ME. Программа передачи комманд модему сотового телефона (терминал). Суть программы терминал в том, что она может посылать в телефон обычные ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужен опытный и ответственный разработчик в интересный проект Задача: - Создание приложения под Windows mobile 5/6 Приложение: - PIM (personal information manager) с активной синхронизацией с существующим вебсервисом такой же направленности. Оплата, Сроки и требования: - уровень оплаты высокий - ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется ПО для перепрошивки мобильных телефонов Nokia 6610 С предложениями обращайтесь только на емаил [email protected] или icq 258775514Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт16 лет назад