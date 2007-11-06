Игра для мобильника

Хотим новогоднюю игрушку для мобильных клиентов.

Идея типа надо кинуть снежком по елке на которой висят шарики, при попадании сколько-то очков. при наборе опр.суммы картинка (одна из моделей клиента)

Ваши предложения по срокам и стоимости ждем.