Игра для мобильника

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок235 просмотров
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Хотим новогоднюю игрушку для мобильных клиентов.

Идея типа надо кинуть снежком по елке на которой висят шарики, при попадании сколько-то очков. при наборе опр.суммы картинка (одна из моделей клиента)

Ваши предложения по срокам и стоимости ждем.

16 лет назад
ArtesUA
Артес 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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