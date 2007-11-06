Оболочка для базы контактов в *.csv

Имеется файл *.csv с базой контактов, который периодически выгружаю из сторонней программы. Просмотр его в КПК не удобен. Хотелось бы просматривать его из оболочки с возможностью поиска и фильтрации. Просмотр только на чтение, запись не имеет смысла, т.к. *.csv обратно в стороннюю программу не загрузить. Хотя, было бы не плохо делать заметки к каждому контакту, при этом заметки сохраняются в один *.txt файл, который можно будет открыть на ПК и скопировать записи в базу сторонней программы.

В *.csv файле стандартные поля через запятую:

Имя, Фамилия, телефон, емейл, компания, адрес и тд.

Или второй вариант (предпочтительнее):

1. Загрузить из csv в контакты КПК, присвоить всем категорию Работа.

2. При повторной загрузке, удалить все контакты категории Работа и снова загрузить из csv.

Если это невозможно, то можно и без категорий.