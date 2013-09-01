Приложение SOS

Функционал:

- отправка сигнала сос и gps координат на сервер

- запрос информации о сигналах сос их отображение на экране с возможностью прогрузки карты

- вывод новостей с сайта

- карта гугл с трекингом сос

Вот так примерно должно выглядеть главное меню

http://www.pixic.ru/i/m000Y253P8570809.jpg

Сверху красная кнопка – зеленая если все нормально, и красная (при появлении издается звук) если есть сос сигнал в системе, голубая если сос сигнал отправлен (отображается только отправителю). При нажатии на нее подгружается гугловская карта с местом где был отправлен сос, и другой информацией.

2 кнопки новости при нажатии на них полностью подгружаются новости с картинками (на весь экран)

Нижняя большая кнопка – кнопка-изображение при нажатии на нее появляется еще 3 кнопки как в примере ниже:

http://www.pixic.ru/i/20Z0Y2d308Z7k940.jpg

Это тоже кнопки-картинки первая верх сос низкой опасности, вторая средняя сос средней опасности, третья сос высокой опасности.

Деактивация сос сигнала нажатие на голубую кнопку с вводом личного пин-кода. Пинкод три режима верный1 – верный2 -неверный в случае если введен верный1 отбой если введен верный2 усиление опасности, если введен неверный – запрос 3 попытки, после третей усиление опасности.

В случае если произошло усиление опасности у всех в приложении на весь экран появляется картинка угроза жизни и здоровья.

Обработка: обработка происходит отправкой get на http и чтением результата более подробно после начала сотрудничества

от вас цены/сроки