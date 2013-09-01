Приложение SOS

Есть страница полностью готовая и рабочая заказа такси (http://такси-выгодная-поездка.рф). Её и её функционал надо полностью перенести или сделать прогу под ИОС и андройд в виде приложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал:
- отправка сигнала сос и gps координат на сервер
- запрос информации о сигналах сос их отображение на экране с возможностью прогрузки карты
- вывод новостей с сайта
- карта гугл с трекингом сос
Вот так примерно должно выглядеть главное меню
http://www.pixic.ru/i/m000Y253P8570809.jpg
Сверху красная кнопка – зеленая если все нормально, и красная (при появлении издается звук) если есть сос сигнал в системе, голубая если сос сигнал отправлен (отображается только отправителю). При нажатии на нее подгружается гугловская карта с местом где был отправлен сос, и другой информацией.
2 кнопки новости при нажатии на них полностью подгружаются новости с картинками (на весь экран)
Нижняя большая кнопка – кнопка-изображение при нажатии на нее появляется еще 3 кнопки как в примере ниже:
http://www.pixic.ru/i/20Z0Y2d308Z7k940.jpg
Это тоже кнопки-картинки первая верх сос низкой опасности, вторая средняя сос средней опасности, третья сос высокой опасности.
Деактивация сос сигнала нажатие на голубую кнопку с вводом личного пин-кода. Пинкод три режима верный1 – верный2 -неверный в случае если введен верный1 отбой если введен верный2 усиление опасности, если введен неверный – запрос 3 попытки, после третей усиление опасности.
В случае если произошло усиление опасности у всех в приложении на весь экран появляется картинка угроза жизни и здоровья.
Обработка: обработка происходит отправкой get на http и чтением результата более подробно после начала сотрудничества
от вас цены/сроки
- Похожие заказы
- $50Мобильные приложения7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется в програме TaxOid изменить частоту обновления с 4 сек на 0,5-1 сек . В дальнейшем будут еще доработки программы . Жду Ваших предложений .Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать приложение для iOS. Разделы приложения: новости, библиотека, видео, каталог компаний. Так же необходимо сделать приложение для киоска.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для наполнения сайта, необходимы авторские статьи от разработчиков (уроки, туториалы, полезный опыт...) Интересуют любые темы: веб-разработка, мобильные приложения (PHP, Unity3d, C++, Python...) Требования: - Опыт разработки - Желательно иметь пример написанных статей (личный блог, Хабр и т.пи) Интересует только уникальные ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Требуется написать маленькое приложение под Android. Суть: пользователь выбирает со своего мобильного девайса pdf файл и загружает его на issuu.com. После загрузки приложение получает documentid и формирует код для встраивания загруженного файла в ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $700Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать не сложное прилоежние для IPhone и Андроида, возможны заказы по одиночке, т.е. один человек будет писать под айфон, а другой под андроид. Пример: http://bit.ly/148Oxhz Есть действующий сайт, на котором есть: 1. Список банков 2. Курсы валют ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Нужно сделать приложение под Андроид по функционалу примерно похожее на Enter с небольшими модификациями(по сути взаимодействие с сервером по средством json протокола. Подавляющую часть логики будет выполнять сервер, то есть задача приложения получить ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, Я ищу разработчика для создания мобильного приложения и веб-приложения. Цель проекта - организовать прием и обработку заказов на услуги с помощью смартфонов, планшетов и веб-интерфейса. Требуется полный комплект: 1) Серверная часть (backend) 2) Веб-интерфейс для менеджеров компании (обработка ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте, Требуется платная консультация - как синхронизировать китайский телефон VERTU Signature S Design на платформе MTK 6225. Драйвера скачал, поставил, но при подключении все пишет, что не удается их обнаружить даже нажимая на них (указывая папку) Общение ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад