QT мультимедиа приложение под WM5-6

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка133 просмотра
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QT мультимедиа приложение под WM5-6.

Знания: WinApi, построения приложений на QT. Мультимедиа возможностей.

Желательно: примеры программ под WM, гравических, а не основанных на стандартных контролах, либо контролы изменненые визуально стилями.

Первый этап рассчитан на 3 дня по реализации, оплата сразу. Потом доработка до планируемой широты функционала + несоклько проектов под WM

Подробности при переписке.

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14 лет назад
dkdf
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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