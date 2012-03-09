Необходимо приложение под Android (2.2 и старше) отображения курсов валют. Курсы валют берутся с xml файла. Необходимо чтобы приложение получала курсы валют с интернета по ссылке, сохраняло их и отображало на экране. Если при подключении нет связи, тогда ...
Windows phone app с сенсорным управлением, разовый
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется на разовые проекты. при ответе просьба заполнить опросник
1. Ставка в USD – часовая
2. Ставка в USD – за полный 160 часовой месяц.
3. Проживание город, страна
4. Количество трудочасов в день/неделю/месяц, которое можно потратить на нашу удалённую работу
5. Работаете
5.1. без предоплаты
5.2. по факту выполнения работ
5.3. по предоплате - какой %
6.Срок приём претензий по качеству работы составляет 2 недели/4 недели/6 недель/ваш вариант ???
7.Вы согласны подписать соглашение о неразглашении?
8.Наличие аудио видео гарнитуры для работы в Skype + ваш логин в Skype?
9.Контактные телефоны
10.Полное резюме url ?
11.Ваше портфолио только в профайле free-lance ? Если есть где то еще – как увидеть ?
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