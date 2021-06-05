Cнять барабанную партию из песни

$10
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Закрыт6 заявок809 просмотров

Мне нужно, что бы вы сняли барабанную партию из данной песни:

https://drive.google.com/file/d/1AgAWf59U0GL6-2gVtYIWDh40hQSnpdne/view?usp=sharing

В общем задача такая нужно как можно точнее скопировать из этой песни барабанную партию, которую играет барабанщик. Скорость оставить как в оригинале.

Обязательные требования

Барабаны должны быть реалистичные похожие на живые, чтобы можно было в дальнейшем наложить на них инструменты и получить хорошую фонограмму.

Результат предоставить в WAV формате.

4 года назад
guest_16236108693137
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