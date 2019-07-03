Композитор для записи кавер-верси детских песен

Нужно записать полностью свою кавер версию известной детской песни на английском.

Вокал: мужской и женский, иногда «под детский». Музыка должна чуть отличаться от оригинала, но в детском стиле. Текст песни согласовываем.

Важна оперативность! Максимум 2 дня на песню.

Будут заказы и на авторскую музыку, слова есть. (по срокам 3-4 дня)

Если все понравится, возможна работа на постоянной основе. Песен много