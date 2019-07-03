Композитор для записи кавер-верси детских песен

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Закрыт7 заявок212 просмотров

Нужно записать полностью свою кавер версию известной детской песни на английском. 

Вокал: мужской и женский, иногда «под детский». Музыка должна чуть отличаться от оригинала, но в детском стиле. Текст песни согласовываем. 

Важна оперативность! Максимум 2 дня на песню. 

Будут заказы и на авторскую музыку, слова есть. (по срокам 3-4 дня) 

Если все понравится, возможна работа на постоянной основе. Песен много

6 лет назад
juli_alisa
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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