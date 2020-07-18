Найти исполнителя музыки

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт13 заявок1094 просмотра

Музыка на английском, Shazam и прочим софтом не ищется. Текст понять можно (если знать английский), по тексту в гугле думаю найти возможно. Нужно полное название композиции.

5 лет назад
guest_15166542120649
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лилия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илона
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ваган
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
21 день назад
30 отзывов
5 лет назад
Владисла
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марк
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Песня

    Здравствуйте, Михаил. Меня интересует запись песен - перепевок (мелодия известная, слова мои), либо песен на мои мелодии (тему) с вашей полной свободой (мелодии трехаккордные). Тема постоянная. Как правило я кладу потом песню на ...

    Музыка и Звуки14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать песню

    Нужна детская песня на день рождения девочки для ютюб канала чтобы в дальнейшем сделать клип . Песня на наши или на ваши стихи не имеет особого значения. Без авторских прав

    Музыка и Звуки7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по созданию звуковых эффектов в мобильной игре

    Здравствуйте. Ищу специалиста для озвучки игровых элементов в мобильной игре. Прикрепляю видео с игрой для общего принципа озвучки Скачать видео по игровому интерфейсу игры можно по ссылкам: https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing  Звуковые ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Прочитать на украинском языке в приложении

    $6

    Только для носителей украинского языка! Нужны парни от 18 лет. Нужно скачать специальное предложение и прочитать в нём 400 предложений на украинском языке, на произвольную тему. Предложения уже загружены в это приложение. Обычная подработка для ...

    Музыка и Звуки13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скачать с YouTube плейлиста в MP3

    1.Оставляю ссылки на Youtube - плейлисты . 2.Выгрузить из них MP3 аудио . 3.Скинуть на Облако мне для загрузки всего перечня . 4.Рассказать как это делать автоматизированно ..

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аранжировка песни

    $25

    Нужно сделать простую аранжировку песни August – Intelligensy в стиле Ska. Состав: Ритм группа, Альт саксофон, Тенор саксофон, Труба, Тромбон, Вокал.  Проект нужен в программе Finale или подобной, что бы конечный файл имел ...

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад