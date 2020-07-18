Здравствуйте, Михаил. Меня интересует запись песен - перепевок (мелодия известная, слова мои), либо песен на мои мелодии (тему) с вашей полной свободой (мелодии трехаккордные). Тема постоянная. Как правило я кладу потом песню на ...
Найти исполнителя музыки
Музыка на английском, Shazam и прочим софтом не ищется. Текст понять можно (если знать английский), по тексту в гугле думаю найти возможно. Нужно полное название композиции.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Музыка и Звуки14 заявокЗакрыт5 лет назад
"перепеть" песню ("Институтка"), слова мои; нужен также на нее клип (видеоряд) на моем материале, но это я могу сам сделать. Тема постоянная, нужно попробовать начатьМузыка и Звуки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна детская песня на день рождения девочки для ютюб канала чтобы в дальнейшем сделать клип . Песня на наши или на ваши стихи не имеет особого значения. Без авторских правМузыка и Звуки7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Ищу специалиста для озвучки игровых элементов в мобильной игре. Прикрепляю видео с игрой для общего принципа озвучки Скачать видео по игровому интерфейсу игры можно по ссылкам: https://drive.google.com/file/d/1qkIirgM7A5eqZYZfubEAt7UF3HxvhQIV/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1wobznvXyCy2c5s4dWJaWsTbFopk8qzgd/view?usp=sharing Звуковые ...Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $6
Только для носителей украинского языка! Нужны парни от 18 лет. Нужно скачать специальное предложение и прочитать в нём 400 предложений на украинском языке, на произвольную тему. Предложения уже загружены в это приложение. Обычная подработка для ...Музыка и Звуки13 заявокЗакрыт5 лет назад
Мне надо минус на подобие песни 7бМузыка и Звуки23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Трэп ( Рэйв) 2:30 Текст песни: Да, мы здесь И никто не знает Почему мы там Где вечер наступает Почему мы там Где ...Музыка и Звуки17 заявокЗакрыт5 лет назад
1.Оставляю ссылки на Youtube - плейлисты . 2.Выгрузить из них MP3 аудио . 3.Скинуть на Облако мне для загрузки всего перечня . 4.Рассказать как это делать автоматизированно ..Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт5 лет назад
Всё уже попилено на ровные дорожки. Нужно свести. Стиль рок.Музыка и Звуки44 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Нужно сделать простую аранжировку песни August – Intelligensy в стиле Ska. Состав: Ритм группа, Альт саксофон, Тенор саксофон, Труба, Тромбон, Вокал. Проект нужен в программе Finale или подобной, что бы конечный файл имел ...Музыка и Звуки6 заявокЗакрыт5 лет назад