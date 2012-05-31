В студию звукозаписи удаленно нужны аранжировщики. Привожу наши расценки за работу (кого заинтересует, пишите): Основные направления и оплата за работу (сложность - простая: попса, шансон и "околостили"): # Авторская минусовая фонограмма ...
Создание инструментальной музыки
Необходимо создание нескольких треков по 1.5-3 минуты в стиле озвучки фильма "Властелин колец" и творчества Enya, для сайта на фэнтезийную тему.
Необходимо создание нескольких треков продолжительностью 1.5-3 минуты в стиле озвучки фильма "Властелин колец" и творчества Enya, для сайта на фэнтезийную тему.
Требуется два вида треков - неспокойные и спокойные, Enya наверное больше к спокойным относится, а властелин колец оба варианта.
Из властелина колец:
Concerning Hobbits
Hope and Memory - Minas Tirith
May It Be
The Fellowship
The Return of the King - Finale
У Enya (более 20ти мелодий, привожу часть)
Lothlorien
May it be (вся мелодия и особенно концовка)
The council of Elrond
The memory of trees
china roses
Cursum perficio
Exile
Flora's secret
Hate first of autumn
Only time
У Enya - эти во вторую очередь
No holly for miss queen
On my way home
Once you had gold
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