Создание инструментальной музыки

Необходимо создание нескольких треков по 1.5-3 минуты в стиле озвучки фильма "Властелин колец" и творчества Enya, для сайта на фэнтезийную тему.

Необходимо создание нескольких треков продолжительностью 1.5-3 минуты в стиле озвучки фильма "Властелин колец" и творчества Enya, для сайта на фэнтезийную тему.

Требуется два вида треков - неспокойные и спокойные, Enya наверное больше к спокойным относится, а властелин колец оба варианта.

Из властелина колец:

Concerning Hobbits

Hope and Memory - Minas Tirith

May It Be

The Fellowship

The Return of the King - Finale

У Enya (более 20ти мелодий, привожу часть)

Lothlorien

May it be (вся мелодия и особенно концовка)

The council of Elrond

The memory of trees

china roses

Cursum perficio

Exile

Flora's secret

Hate first of autumn

Only time

У Enya - эти во вторую очередь

No holly for miss queen

On my way home

Once you had gold