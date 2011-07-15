Необходимо разработать несколько музыкальных тем для казуальной хиден-обжект игры. Темы нужны для: 1. Главной страницы игры 2. Начала игры, когда собираемся в путь 3. Хоррор тема, когда ищем в зловещих местах ...
Звуковая дорожка к заставке сайта
Нужная аудио дорожка к заставке сайта. Заставка длинной 7 секунд, и дорожка нужна скорее не музыкальная, а именно звуковая, которая расставит правильные акценты при появлении логотипа и окончании заставки. Что-то наподобие http://vimeo.com/14087248
От Вас интересно узнать оценку стоимости и примеры работы.
Отвечать прошу в проект, а не в личку.
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