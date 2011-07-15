Звуковая дорожка к заставке сайта

Нужная аудио дорожка к заставке сайта. Заставка длинной 7 секунд, и дорожка нужна скорее не музыкальная, а именно звуковая, которая расставит правильные акценты при появлении логотипа и окончании заставки. Что-то наподобие http://vimeo.com/14087248

От Вас интересно узнать оценку стоимости и примеры работы.

Отвечать прошу в проект, а не в личку.