Исправить код

Вордпресс. Фиксированная оплата по 5 руб за 1 добавленный товар, всего порядка 500 товаров. Оплата возможна частями. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. [b]Требуется ответственный исполнитель! [/b] [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]
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