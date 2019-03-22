Заполнение названий товаров в интернет-магазине

Есть интернет-магазин продуктов. Нужно заполнение названий товаров с подбором ключевых слов. Особенность в том что надо подбирать дополнительные ключевые фразы и релевантные слова по вордстату (или другим способом, главное - результативность). Цель - сделать названия более информативными для людей и имеющими дополнительные нч ключи для ПС.

Более детально можно обсудить если работа вас интересует.

С уважением,

Дмитрий