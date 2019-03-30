Добавить порядка 250 товаров в магазин

$26
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок286 просмотров
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Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить порядка 250 товаров. Срок - не более 7 дней.

Оплата 7 руб за товар. 

Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию.

Только для фрилансеров с отзывами. 

5 лет назад
allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tsybulskayalena
Елена 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$26
7 дней
WMZ
Быстро и качественно
Алексей перевел оплату сразу после выполнения, к заданию предоставил точную инструкцию.
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