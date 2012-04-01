Наполнение сайта вопросами и ответами

Направление:

Собаководство, любовь к питомцам

Действия:

1. Создать пользователя( мыло можно и свое, либо любое другое)

2. заполнить профиль( 1-2 фотографии, небольшое описание )

3. Зайти в рубрику Вопрос-Ответ

4. Добавить вопрос ( так не более 15 вопросов )

5. К вопросу фотографию, метки, породы

6. Ответить на другие вопросы пользователей

оплата будет поэтапно.

Оплата будет идти за профиль + вопросы + ответы.

Цена будет сложена из этих тестов. запрос будет сделан по базе и расчет за 1000 символов без пробела( тестами было получено, что в среднем 1000 символов это описание пользователя + 1 вопрос и 4 ответа на него )

Работы много, использовать можно любые источники, ответы гугло, маил, любые форумы по собачей тематике.

Вопросы и ответы не должны повторяться( за это деньги платиться не будут )

Цена за 1000 символов хорошего рерайта от 40 до 50р , не больше.