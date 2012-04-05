Парсинг продукции с сайта

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С двух сайтов по продаже специальной одежды необходимо спарсить базу одежды с описаниями. Все это необходимо сделать по определенному шаблону.

Формат файла примерно такой (отдельные ячейки).

- название файла фотографии

- название изделия

- размеры

- гост или ТУ, если есть

- 1 описание изделия

- 2 описание изделия, если есть

- область применения

- цвета

- материалы

- 1 цена

- 2 цена

Фотографии необходимо будет собрать и закачать на какой-либо файлообменник.

Примерный объем продукции — 1000 единиц.

Все вопросы с правообладателями решены, и мы имеем письменное согласие на использование материалов с их сайтов.

Оплата исключительно после полного исполнения заказа. Никакой предоплаты мы не платим. Оплата в электронных деньгах.

В своих предложениях к тендеру пожалуйста обязательно указывайте стоимость парсинга 1000 изделий, а так же срок парсинга 1000 единиц.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

12 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lilia80
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$100
10 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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