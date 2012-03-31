Заполнение магазина

$250
Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок385 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Около 2500 товаров.

Дам список ссылок на товары, надо будет взять фотографию товара по ссылке, обрезать (научу), и внести товар копируя все данные товара в мой интернет магазин (научу).

На 1 товар уходит примерно 10 минут.

1 товар 2р-3р.

Будет выбрано 4 исполнителя.

12 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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