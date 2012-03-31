Заполнение магазина

Нужо наполнить группу вкoнтakтe. Тематика группы - тopты. Нужно будет создать около 15 тем на тopтoвую тeмaтику, в каждой теме нужно будет немного пообщаться (4-7 сообщений в теме), для этого вам нужно иметь несколько аккаунтов. Также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Около 2500 товаров.
Дам список ссылок на товары, надо будет взять фотографию товара по ссылке, обрезать (научу), и внести товар копируя все данные товара в мой интернет магазин (научу).
На 1 товар уходит примерно 10 минут.
1 товар 2р-3р.
Будет выбрано 4 исполнителя.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Задача: разместить по 4 объявления о продаже новых и б/у Segway на разных автомобильных сайтах и досках объявлений. 5 сайтов я вам предоставил, остальные необходимо найти самому. Минимум 40 сайтов (160 объявлений) = 10$. Максимум ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
С двух сайтов по продаже специальной одежды необходимо спарсить базу одежды с описаниями. Все это необходимо сделать по определенному шаблону. Формат файла примерно такой (отдельные ячейки). - название файла фотографии - название изделия - размеры - гост или ТУ, если ...Завершен12 лет назад
Требуется найти фотографии натяжных потолков до 50 штук примерно 640*480. Фотографии не должны быть. как в гугл и яндекс картинках. Фотографии потолков в нормальных человеческих квартирах, а не в элитных домах и помещениях 100-200 кв. ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Суть работы: Добавить товары в интернет-магазин в нужные категории Каталоги картинок все имеются. Заполнять нужно поля: 1) Название 2) Цена 3) Выбрать категорию/производителя 4) Выбрать картинку из папки (которая уже загружена на сайт). Время затраты на добавление одной ...Завершен12 лет назад
Необходимо оставлять лаконичные сообщения на форумах (список форумов я предоставляю). Подробнее расскажу позже. связаться со мной можно: icq 413265048, email [email protected]Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Несложная работа на 3 проектах. 1. Магазин детской одежды. Посмотреть фото товара и изменить название товара так, чтобы оно отражало его вид (вместо просто "платье", написать "платье ромашки" и т.п.) 2,3. Исправить названия товаров написанные большими буквами ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
100 фотографий мужчин 35-50 лет. британский тип. не модели.Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо собрать статьи с сайта, 20-30 статей. Текст отдельно, картинки отдельно. Отдельно картинку для тайтла Одна статья - одна папка. Нужно до понедельника, кто свободен пишитеНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть шаблон на WordPress, нужно его отредактировать и заполнить контентом (тексты и картинки уже все есть). Всего 5 страниц. Более подробно в Тз. Сроки: 3 дня Цена: ПредлагайтеНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад