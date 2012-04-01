Откоректировать описание товаров инет-магазина

Работа для женщин.

Есть магазин - http://вбудуаре.рф/

Нужно откорректировать как краткое, так и полное наименование товаров. Все описания должны быть в одном стиле (например, сейчас полное описание где-то в кавычках, где то без, нужно сделать везде без кавычек). Примеры описаний, которые нравятся, можно взять с сайта http://www.wildberries.ru/ (естественно с правками). Минимальный объем для полного описания не менее 250 символов.