Откоректировать описание товаров инет-магазина

$50
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок196 просмотров
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Работа для женщин.

Есть магазин - http://вбудуаре.рф/

Нужно откорректировать как краткое, так и полное наименование товаров. Все описания должны быть в одном стиле (например, сейчас полное описание где-то в кавычках, где то без, нужно сделать везде без кавычек). Примеры описаний, которые нравятся, можно взять с сайта http://www.wildberries.ru/ (естественно с правками). Минимальный объем для полного описания не менее 250 символов.

12 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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