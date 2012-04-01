Персональный проект для Вяткиной Виктории

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка124 просмотра
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Регулярное наполнение сайта товарами.

12 лет назад
kamwork
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vvv1979
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$200
30 дней
Хороший исполнитель. Сотрудничаем уже больше года. Нареканий нет :)
Спасибо!
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