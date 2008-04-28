Перенести контент с хтмл в ЦМС

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  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок250 просмотров

Есть сайт (хтмл), Необходимо перенести контент с него на сайт с ЦМС (МодХ). Никакой обработки графики, просто копи-паст. Все. Бюджет - до 5 у.е. Таких сайтов будет около 10. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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