Куплю базу гостиниц мира. От 20 тыс. Интересуют прежде всего США, Европа, Япония. А также другие страны.
Перенести контент с хтмл в ЦМС
Есть сайт (хтмл), Необходимо перенести контент с него на сайт с ЦМС (МодХ). Никакой обработки графики, просто копи-паст. Все. Бюджет - до 5 у.е. Таких сайтов будет около 10. Спасибо.
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