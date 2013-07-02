Баннер 17х3

# 1 — $ 100

Уважаемые фрилансеры, необходимо разработать дизайн банера для компании Гамма потолков.

Логотип приложен(при необходимости могу отправить в короле).

Размеры 17м длинна х 3м высота.

Также приложен скан того, как это приблизительно должно выглядеть, но свои варианты Вы также можете предлагать.

приложены фотографии где имен будет размещаться банер. Просьба прилагать варианты к ней.