Баннер 17х3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен15 заявок2187 просмотров
#1$100

Уважаемые фрилансеры, необходимо разработать дизайн банера для компании Гамма потолков.

Логотип приложен(при необходимости могу отправить в короле).

Размеры 17м длинна х 3м высота.

Также приложен скан того, как это приблизительно должно выглядеть, но свои варианты Вы также можете предлагать.

приложены фотографии где имен будет размещаться банер. Просьба прилагать варианты к ней.

12 лет назад
vegaline05
Патимат 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов

Победитель конкурса

DESIGN_IDEAS
Филипп 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1
Отличная работа. Банер мы уже повесили, всем очень нравится. Спасибо Филиппу.
Очень доволен сотрудничеством. Спасибо за интересный конкурс!

Заявки фрилансеров

DESIGN_IDEAS
Филипп 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
#1