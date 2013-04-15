5 уличных баннеров на фасад здания

$470
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт21 заявка309 просмотров

Баннеры на фасад магазина 5 шт. Баннеры для компьютерного магазина.

Размеры

1. 2650X2310

2. 1850Х2150

3. 1850Х2150

4. 1850Х2150

5. 1850Х2150

На фыходе Формат .EPS на печать

Целевая группа: женщины

Рекламируемые товары. Темы Баннеров

1. Распродажа www.matrix-media.ru

2. Компьютеры

3. Ноутбуки

5. Планшеты

6. Ремонт компьютеров и ноутбуков

Дополнительные требования.

Баннеры должны гармонировать с фасадом магазина.

Необходимо превью с привязкой к фасаду и всех баннеров по отдельности

Баннеры типа:

Заголовок

Компьютеры и картинка компьютера не предлагать.

У всего фасада должна быть общая идея

Картинки фасада в вложении.

и здесь

https://www.dropbox.com/s/0e9nten17ngynmz/20130422_124357.jpg

https://www.dropbox.com/s/u26hmh60auxomlv/20130422_124345.jpg

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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