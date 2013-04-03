Нужно сделать плакаты+иконку и т.д.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт5 заявок143 просмотра

Написано ТЗ примерно 8 заданий, но в принципе дизайны похожие.

Подробное ТЗ в приложение.

№1 дизайн баннера

№2 отредактировать дизайн

№3 иконку для рекламы вконтакте

№4 дизайн для визитки

№5 листовки

№6 плакат

№7 плакат

Обязательно портфолио и наличие отзывов.

Писать сюда или в асю 293899.

12 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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