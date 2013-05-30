Написано ТЗ примерно 8 заданий, но в принципе дизайны похожие. Подробное ТЗ в приложение. №1 дизайн баннера №2 отредактировать дизайн №3 иконку для рекламы вконтакте №4 дизайн для визитки ...
Нарисовать макет штендера в аптеку 900х1200 мм.
Для аптеки «Семейный доктор» необходимо нарисовать макет для штендера указателя.
Штендер будет находиться непосредственно рядом со входом в аптеку.
Слоган: «Будьте здоровы»
Стрелка-указатель внизу.
В центре штендера позитивный образ (девушка-аптекарь), верхний левый угол логотип, верхний правый — название.
За основу — прикрепленные файлы, возможно нужно будет отрисовать заново, к сожалению, исходный материал только в таком качестве.
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