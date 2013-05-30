Нарисовать макет штендера в аптеку 900х1200 мм.

Для аптеки «Семейный доктор» необходимо нарисовать макет для штендера указателя.

Штендер будет находиться непосредственно рядом со входом в аптеку.

Слоган: «Будьте здоровы»

Стрелка-указатель внизу.

В центре штендера позитивный образ (девушка-аптекарь), верхний левый угол логотип, верхний правый — название.

За основу — прикрепленные файлы, возможно нужно будет отрисовать заново, к сожалению, исходный материал только в таком качестве.