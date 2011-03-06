Задание : нарисовать макет на биллборд, 6х3 метра, левая сторона - интерьер квартиры, левая стена с дверью, задняя стена с окном, на полу - ламинат. Указатели - "Дверь от ХХХХ рублей", "Окно от ХХХХ рублей", ...
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Для аптеки «Семейный доктор» необходимо нарисовать макет для штендера указателя. Штендер будет находиться непосредственно рядом со входом в аптеку. Слоган: «Будьте здоровы» Стрелка-указатель внизу. В ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Разработать макет мелкой рекламно-информационной газеты. Формат - 3 листа А3го формата, обложка полноцвет. Внутри полосы для программ передач на три канала, места под рекламу. Общую концепцию в личке, работа несложная.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
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Создать 3D макет туристической усадьбы по чертежу расположения домов, интерьер необязательно. По сути дела - генплан застройки. Сам план на бумаге будет предоставлен. Дома типовые, без архитектурных изысков.3D-графика35 заявокЗакрыт14 лет назад
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