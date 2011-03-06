adarian

Адар adarian

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Макет на биллборд

    Задание : нарисовать макет на биллборд, 6х3 метра, левая сторона - интерьер квартиры, левая стена с дверью, задняя стена с окном, на полу - ламинат. Указатели - "Дверь от ХХХХ рублей", "Окно от ХХХХ рублей", ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать макет штендера в аптеку 900х1200 мм.

    Для аптеки «Семейный доктор» необходимо нарисовать макет для штендера указателя. Штендер будет находиться непосредственно рядом со входом в аптеку. Слоган: «Будьте здоровы» Стрелка-указатель внизу. В ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание сайта небольшого агентства недвижимости

    $1500

    Создать сайт под ключ для агентства недвижимости и написать небольшую программу, которая сможет импортировать базу с excel и обновлять содержимое на сайте. В сети есть несколько существующих проектов, как нужно сделать ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать удобную форму для justclick

    для продающей страницы необходимо сделать удобную форму с функционалом : 1. Загрузка фото 2. Возможность сделать онлайн фото 3. Имя 4. e-mail Кнопка заказать и далее переход на страницу оплаты

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать макет мелкой газеты

    $100

    Разработать макет мелкой рекламно-информационной газеты. Формат - 3 листа А3го формата, обложка полноцвет. Внутри полосы для программ передач на три канала, места под рекламу. Общую концепцию в личке, работа несложная.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание макета усадьбы

    $500

    Создать 3D макет туристической усадьбы по чертежу расположения домов, интерьер необязательно. По сути дела - генплан застройки. Сам план на бумаге будет предоставлен. Дома типовые, без архитектурных изысков.

    3D-графика35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина сувениров

    $250

    Двиг ShopOS 2.5.4 разработать дизайн(шаблон) интернет-магазина сувениров ручной работы - резьба по дереву, изделия из камня, кожи, шерсти и других натуральных материалов. местонахождение - горный алтай. более точное ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
$25
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать макет штендера в аптеку 900х1200 мм.
Этому заказчику можно полностью доверять! Четко поставил задачу, сразу утвердил и оперативно оплатил. Приятно было сотрудничать!
Отличная и качественная работа, всё было с делано с учетом пожеланий и добавлением видения профессионала! Рекомендую к работе!
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