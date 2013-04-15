Дизайн мобильной кофейни

Разработать фирменный дизайн для обклейки мобильной кофейни на базе автомобиля Форд транзит коннект( фото вышлю на почту). Дизайн должен быть запоминающийся и сразу узнаваемый! Планируется сеть таких авто. Глядя на машину не должно остаться вопросов о том каким родом деятельности она занимается.