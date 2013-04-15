Дизайн мобильной кофейни

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Закрыт8 заявок125 просмотров

Разработать фирменный дизайн для обклейки мобильной кофейни на базе автомобиля Форд транзит коннект( фото вышлю на почту). Дизайн должен быть запоминающийся и сразу узнаваемый! Планируется сеть таких авто. Глядя на машину не должно остаться вопросов о том каким родом деятельности она занимается.

12 лет назад
Margo2-05
Мария 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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