Дизайн баннера.

Нужно нарисовать красиво объявление что бы его потом можно было размещать на стене в контакте и в одноклассниках. Подойти со вкусом что бы обращали на него внимание. Текст объявления : [b]ВНИМАНИЕ!!! Империя обуви Объявляет о возможности с 03.11.15 приобретенияобуви ...