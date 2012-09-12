Нужен дизайн баннера для шинного центра. Длина 3 метра, ширина 2,5, надо в кривых. Сегодня.
Дизайн бигборда
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Оплата за надані послуги буде проведена, в обов'язковому порядку, після її виконання.
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