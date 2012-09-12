Дизайн бигборда

Есть организация, которая занимается реализацией электротехнической продукции(розетки, кабель, лампочки и т.п.). ЦЕЛЬ:создать эмблему-человечка, чтобы было видно его предрасположенность к данной сфере.Например,вместо головы лампочка, вместо рук проводаи вилки и т.д. что то ...