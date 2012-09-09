Сделать красивый дизайн

Необходимо сделать дизайн макет по размерам во вложение

Делаем Стеллажи с одеждой которые уходят вдаль создавая эффект перспективы.

Мягкие игрушки выпрыгивают из стилажей и смотрят в окно.

Объёмные Цифры (обозначающие скидки) как бы вылетают на нас на стекло. Как вариант ударяются о стекло и дают трещину.

В сегмент «А» отмеченным на приложенном плане «Данило Ул. Красная,58/Гимназическая,65» помещаем фирменный логотип и надпись Дисконт с объемным эффектом.

Просьба указать стоимость и сроки.