Дизайн для щита 3 на 6 м

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт32 заявки398 просмотров

Требуется разработать дизайн для рекламы на билборде (щит 3 на 6).

Фирма Такси, нужно красиво показать название фирмы, рекламый номер... и пр. инф.

14 лет назад
whitemage
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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