Дизайн-макет для брендирования автотранспорта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен2 заявки182 просмотра

Дано:

Есть готовый набросок, сделанный мной.

Есть примеры фирменного стиля в ai формате.

Есть технические требования от подрядчика.

Требуется:

В соответствии с техническими требованиями запилить правильную, аккуратную и красивую компоновку из данных элементов фирстиля. Готовый дизайн-макет потом будет дорабатываться и нарезаться подрядчиком под требования каждого конкретного вида транспорта, поэтому работа должна быть проработана в первую очередь с точки зрения дизайна.

Срок сегодня-завтра

12 лет назад
3LiON
Сущев 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Сделал всё в оговорённый срок! Терпеливо выслушивал мои занудные комментарии и аккуратно вносил правки. Большое спасибо за работу!
Очень приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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