Дизайн печатного баннера А5

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Завершен10 заявок121 просмотр

Для интернет-магазина постельного белья требуется сделать дизайн печатного баннера формата А5. Типографиские требования стандартные (300 DPI, SMYK, обрезы и пр.)

12 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена вовремя и качественно. 1-й вариант не понравился (вопрос вкуса - соостветсвие формальному ТЗ было) и был без вопросов со стороны Юрия сделан макет с более подходящей на наш взгляд концепцией, который и был утверждён и принят. Спасибо!
Работа спорится, когда с заказчиком не спорится. В случае работы с Сергеем — все чинно, благородно, конструктивно. Мои именные рекомендации: отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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