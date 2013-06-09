ТЗ в приложение. Обязательно сделать уже сейчас дизайн медалей, он делается быстро и легко, пример того что надо есть в ТЗ. И сделать дизайн листовок это уже не так срочно. ...
Дизайн печатного баннера А5
Для интернет-магазина постельного белья требуется сделать дизайн печатного баннера формата А5. Типографиские требования стандартные (300 DPI, SMYK, обрезы и пр.)
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