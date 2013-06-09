Дизайн печатного баннера А5

Работа выполнена вовремя и качественно. 1-й вариант не понравился (вопрос вкуса - соостветсвие формальному ТЗ было) и был без вопросов со стороны Юрия сделан макет с более подходящей на наш взгляд концепцией, который и был утверждён и принят. Спасибо!