Всем привет! Нужен дизайн штендера ( Занимаемся ремонтом эпл техники)
Дизайн плаката
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется оформить интерактивную схему. Результат д.б. заточен под печать на листе формата А4, т.е. текст должен быть читабелен с расстояния 0,5 метра. Причем результат нужно выполнить под печать в двух вариантах - по вертикали и ...Завершен8 лет назад
Добрый вечер Задача на проект стенд "Кофе на вынос" (см. вложение) Для начала хотелось бы получить макет/проект стенда (чертеж с размерами) Следующим шагом будет сделать сам стенд Готовы рассмотреть Ваши предложенияНаружная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать дизайн для лайтбокса и наклейки на офис по продаже недвижимости за рубежом (Таиланд). Тз для наклейки и лайтбокса Размер лайтбоксаширина - 1,3 метра высота - 1 метр ...Наружная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать 2 макета в размерах 2х3 м: 1. Образцы в приложении. Нужно нарисовать объемный рисунок раскрытой книги. Детали уточню в личной переписке. 2. Стандартный пресс-волл. На синем фоне повторяющийся текст, в центре инициалы ...Завершен8 лет назад
Нужно создать макет банера 2,5х3 метра к соревнования по робототехнике для оформления фотозоны, например можно разместить робота, что бы дети ставали рядом и фотографировались, соревнования называются "Внутренние соревнования по робототехнике "PROGress"". Пример листовки прикрепила. Можно вписать ...Закрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо придумать идею и сделать интересный и интригующий банер для фасада торгового здания где будет новый склад-магазин мебели от интернет магазина http://shurup.net.ua/ Его размеры - высота 13.65, ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
Открылась новая ювелирная мастерская. Необходимо сделать банеры яркие-четкие, привлекающие внимание. Ювелирная мастерская "Точное Время". Ремонт и изготовление ювелирных изделий. Time-сервис. Размеры. Правая сторона 123,5 см (высота)*100см(длина). Левая ...Наружная реклама23 заявкиЗакрыт8 лет назад
В оффере присутсвует: Взгляни на мир,с идеальными бровями! Коррекция+окрашивание бровей= 599 рублей! Также,присутсвует фото до/после. Мои Контакты. и одна большая фотография девушки на весь оффер.Наружная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад