Дизайн плаката

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен7 заявок188 просмотров

Выполнить редизайн плаката

8 лет назад
mishat-34
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Всё сделано хорошо
Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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