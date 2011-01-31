Требуется разработать дизайн для рекламы на билборде (щит 3 на 6). Фирма Такси, нужно красиво показать название фирмы, рекламый номер... и пр. инф.
Дизайн рекламы на окнах офиса, дизайн рекл.щита
Уважаемые фрилансеры, необходимо разработать дизайн наружной рекламы:
1 - реклама будет располагаться на окнах офиса
2 - нужен дизайн рекламного щита (большой такой, вдоль шоссе какие стоят)
Тематика - агентсво недвижимости
сайт агентства podolsk.primerielt.ru
прикрепляю фото здания с нашими окнами
Напишите, сколько это будет стоить?
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