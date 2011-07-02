Дизайн стритлайна

Приветствую Ребята, надо разработать милую и приятную вывеску, по центру будет буквой П вывеска ДЕТСКАЯ ОБУВЬ, а по бокам Зебра, лого приложено, размеры есть ссылка на скачку http://ifolder.ru/23993926 Буквой П, значит передняя часть центрального козырька и боковые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброй ночи, уважаемые фрилансеры!
Мне требуется сделать дизайн для стритлайна (полукруглой формы сверху) размеры - 110 на 60 см.
Требования очень простые, текст и картинки и даю, Ваша задача - просто красиво все это скомпоновать.
Сдача работы в джипеге, оплачиваю и сдаете в кореле.
пишите, цена указана конечная за 2 стороны (напомню, что все материалы предоставляются мной, вам - просто разместить их))
п.с. - ниже - пример стритлайна, будет такой же формы.
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