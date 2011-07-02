Дизайн стритлайна

$20
Наружная рекламаЗавершен5 заявок147 просмотров
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Доброй ночи, уважаемые фрилансеры!

Мне требуется сделать дизайн для стритлайна (полукруглой формы сверху) размеры - 110 на 60 см.

Требования очень простые, текст и картинки и даю, Ваша задача - просто красиво все это скомпоновать.

Сдача работы в джипеге, оплачиваю и сдаете в кореле.

пишите, цена указана конечная за 2 стороны (напомню, что все материалы предоставляются мной, вам - просто разместить их))

п.с. - ниже - пример стритлайна, будет такой же формы.

13 лет назад
nextbest
39 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень толковый исполнитель! сделал все просто гениально!!! превзошел все ожидания))) ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ! ШИКАРНО УПРАВЛЯЕТСЯ С ДИЗАЙНОМ)
Такие заказчики я скажу считаются золотыми! ТЗ грамотное и четкое, приятное общение, оплата своевременная.Рад с Вами сотрудничать!
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