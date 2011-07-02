Дизайн стритлайна

Доброй ночи, уважаемые фрилансеры!

Мне требуется сделать дизайн для стритлайна (полукруглой формы сверху) размеры - 110 на 60 см.

Требования очень простые, текст и картинки и даю, Ваша задача - просто красиво все это скомпоновать.

Сдача работы в джипеге, оплачиваю и сдаете в кореле.

пишите, цена указана конечная за 2 стороны (напомню, что все материалы предоставляются мной, вам - просто разместить их))

п.с. - ниже - пример стритлайна, будет такой же формы.