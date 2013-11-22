необходимо отрисовать 4 баннера 1. ремонт планшетов 2. ремонт телефонов 3. ремонт ноутбуков 4. ремонт компьютеров найти подходящую картинку + текст идея такая человек ...
Листовка для расклейки на подьездах
Надо сделать две листовки по нишам:
1) мебель на заказ
2) ремонт квартир, офисов, магазинов.
Текст к листовкам есть.
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