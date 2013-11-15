Макет рекламного флаера

Здравствуйте! Вы делали мне макет наклейки на коробку (http://www.weblancer.net/projects/497520.html).

Необходимо сделать макет двухстороннего рекламного флаера формата 210х100мм. Печатать буду тут 50kopeek.dp.ua тут и технические требования к макету есть.

Дизайн в духе уже сделанной вами наклейки.

Лицевая сторона: в центре облако с pinxi.com.ua и его обтекает текст "Наклейки на стену для рисования мелками"

вверху контакты "(067) 729-62-90 [email protected]"

остальное заполнено картинками наклеек в интерьере (файлики в приложении)

Оборот: пространство делится на 8-10 квадрантов где размещаются картинки чистых наклеек без интерьера

внизу пишем "и еще..." или что-то подобное, что подсказывает про наличии и других товаров

и контакты телефон, сайт/почта.

Мне очень понравилась ваша предыдущая работа, хотелось бы и флаера вашего авторства!

Если готовы взяться - отлично, и укажите стоимость такой работы.

Спасибо!