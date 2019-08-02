Нарисовать баннер на билборд

Нужен дизайн баннера на билборд.

Размер растяжки 3 х 6 метра.

Четкого ТЗ нет, есть только список того, что хотелось бы видеть на баннере. Но от дизайнера я жду советов и предложений)

Что есть и что нужно на банер.

- Логотип

- Текст: "Большой выбор корейской косметики" или "Большой ассортимент косметики из кореи"

+ перечисление 3-5 корейский брендов, к примеру (Elizavecca, Purito, La'dor)

- адрес

- Текст: "Скидка всем новым клиентом такая то"