Нужны тексты для уличных баннеров

По проекту баннеров я был выбран на исполнение заказа! проект открыт с 08.09, полторы недели мы вносили изменения в созданный дизайн, последнее письмо выслано 20.09 с 16-м по счёту эскизом. И заказчик (Сергей) исчез. 27.09 мы пообщались в сети, пообещал оплатить половину стоимости. И Опять о чудо!!!!!!!!!! ИСЧЕЗ!!!!!!!!!!!! Судите сами каков Заказчик!!!!