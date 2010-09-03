Нужны тексты для уличных баннеров

$50
Наружная рекламаЗакрыт7 заявок278 просмотров
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Надо оформить для уличной рекламы баннеры, - тема ландшафтный дизайн

Всего 3 штуки желательно сделать по 2 варианта каждого баннера

В приложении приложен сканированный документ с текстами которые должны быть на баннерах (срок выполнения 2 дня)

13 лет назад
zsv_
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)
Выбранные исполнители
nik_n_2002
Никита 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Делает хорошо, работу свою знает, все пожелания по проекту выполняет. Немного нервный - это минус
По проекту баннеров я был выбран на исполнение заказа! проект открыт с 08.09, полторы недели мы вносили изменения в созданный дизайн, последнее письмо выслано 20.09 с 16-м по счёту эскизом. И заказчик (Сергей) исчез. 27.09 мы пообщались в сети, пообещал оплатить половину стоимости. И Опять о чудо!!!!!!!!!! ИСЧЕЗ!!!!!!!!!!!! Судите сами каков Заказчик!!!!
kami0
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
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