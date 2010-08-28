Оформление автомобиля

Вот другие фото:http://picasaweb.google.ru/9169888538AS/jcFoZG?feat=directlink

Надо сделать что-то более красивое и креативное.

оформить машину (бока, зад (стекло и/или кузов) , капот) в цветах сайта и логотипа, и указать текст (этот или другой похожий) телефон и логотип должны быть очень хорошо видны. текст тоже должен быть читабельным.

указывайте цену и сроки.

указывайте почту свою.