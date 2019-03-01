Разработать оформление входной группы в супермаркет

Супермаркет -формат магазина «у дома» с необычным ассортиментом крафтовых товаров, а также алкоголя.

Супермаркет находится в непосредственной близости к парку . Режим работы с 8.00-22.00

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - частные лица-розница

ЦА ядро — низкий и средний сегменты, домохозяйки, а также мужская аудитория по алкоголю, возраст 24–56 лет.

Обращают внимание на цены и не готовы переплачивать за ассортимент. Семьи с детьми.

• Ассортимент повседневных качественных продуктов с акцентом на фермерские товары

• Широкий выбор крафтового пива и сопутствующих снэков

• Ассортимент уникальных вин по доступным ценам хорошего качества

• Клиентоориентированный сервис: дружелюбный, удобный, быстрый, компетентный.

• После запуска кафе- магазин станет комьюнити местом для местных жителей, с

возможностью участвовать в мастер-классах

и лекциях.

Средний сегмент

• Покупатели с доходами от 25 000 рублей на члена домохозяйства в месяц

• Средний чек 300 руб

Сейчас вход в магазин не заметный и не привлекает посетителей;

А также то, что супермаркет расположен дверь в дверь с магазином Пятерочка, не создает трафик в магазин.

Задача-изменить дизайн входной группы, за счет размещения новых носителей.

Дизайн носителей должен отражать суть супермаркета и его ассортимент.

Также необходимо будет задействовать внешние стеновые лайтбоксы, чтобы обеспечить видимость коммуникаций и магазина в вечернее время.

Задачи

1. Разработать дизайн оформления вида входной группы, в виде одного общего рисунка

2. Задействовать верхние 7 поверхностей, которые нужно будет закрыть «вкусными» картинками ассортимента.

3. А также разработать дизайн для коммуникаций в лайтбоксы, и подобрать

размер лайтбоксов.

Размеры

7 окон из которых

4 окна размерами 159,4х77

2 окна размерами 161,3х76,6

1 окно размером 156,3х77

Лайтбоксы 2-3 шт.