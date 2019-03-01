Разработать оформление входной группы в супермаркет

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Супермаркет  -формат магазина «у дома» с необычным ассортиментом крафтовых товаров, а также алкоголя.

Супермаркет находится в непосредственной близости к парку . Режим работы с 8.00-22.00

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - частные лица-розница

 

ЦА ядро — низкий и средний сегменты, домохозяйки, а также мужская аудитория по алкоголю, возраст 24–56 лет.

Обращают внимание на цены и не готовы переплачивать за ассортимент. Семьи с детьми.

•           Ассортимент повседневных качественных продуктов с акцентом на фермерские товары

•          Широкий выбор крафтового пива и сопутствующих снэков

•          Ассортимент уникальных вин по доступным ценам хорошего качества

•          Клиентоориентированный сервис: дружелюбный, удобный, быстрый, компетентный.

•          После запуска кафе- магазин станет комьюнити местом для местных жителей, с

возможностью участвовать в мастер-классах 

и лекциях.

 

Средний сегмент

 

•       Покупатели с доходами от 25 000 рублей на члена домохозяйства в месяц

•       Средний чек 300 руб

 

Сейчас вход в магазин не заметный и не привлекает посетителей;

А также то, что супермаркет расположен дверь в дверь с магазином Пятерочка, не создает трафик в магазин.

Задача-изменить дизайн входной группы, за счет размещения новых носителей.

Дизайн носителей должен отражать суть супермаркета и его ассортимент.

Также необходимо будет задействовать внешние стеновые лайтбоксы, чтобы обеспечить видимость коммуникаций и магазина в вечернее время.

 

Задачи

1.     Разработать дизайн оформления вида входной группы, в виде одного общего рисунка

2.     Задействовать верхние 7 поверхностей, которые нужно будет закрыть «вкусными» картинками ассортимента.

3.     А также разработать дизайн для коммуникаций в лайтбоксы,  и подобрать

размер лайтбоксов.

 

Размеры

7 окон из которых

  • 4 окна размерами 159,4х77
  • 2 окна размерами 161,3х76,6
  • 1 окно размером 156,3х77
Лайтбоксы  2-3 шт.

 

5 лет назад
agromg777
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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