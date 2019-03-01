Разработать оформление входной группы в супермаркет

Необходимо разработать дизайн баннера для стенда размером 2.75 х 3 метра. Данные дам в личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Супермаркет -формат магазина «у дома» с необычным ассортиментом крафтовых товаров, а также алкоголя.
Супермаркет находится в непосредственной близости к парку . Режим работы с 8.00-22.00
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - частные лица-розница
ЦА ядро — низкий и средний сегменты, домохозяйки, а также мужская аудитория по алкоголю, возраст 24–56 лет.
Обращают внимание на цены и не готовы переплачивать за ассортимент. Семьи с детьми.
• Ассортимент повседневных качественных продуктов с акцентом на фермерские товары
• Широкий выбор крафтового пива и сопутствующих снэков
• Ассортимент уникальных вин по доступным ценам хорошего качества
• Клиентоориентированный сервис: дружелюбный, удобный, быстрый, компетентный.
• После запуска кафе- магазин станет комьюнити местом для местных жителей, с
возможностью участвовать в мастер-классах
и лекциях.
Средний сегмент
• Покупатели с доходами от 25 000 рублей на члена домохозяйства в месяц
• Средний чек 300 руб
Сейчас вход в магазин не заметный и не привлекает посетителей;
А также то, что супермаркет расположен дверь в дверь с магазином Пятерочка, не создает трафик в магазин.
Задача-изменить дизайн входной группы, за счет размещения новых носителей.
Дизайн носителей должен отражать суть супермаркета и его ассортимент.
Также необходимо будет задействовать внешние стеновые лайтбоксы, чтобы обеспечить видимость коммуникаций и магазина в вечернее время.
Задачи
1. Разработать дизайн оформления вида входной группы, в виде одного общего рисунка
2. Задействовать верхние 7 поверхностей, которые нужно будет закрыть «вкусными» картинками ассортимента.
3. А также разработать дизайн для коммуникаций в лайтбоксы, и подобрать
размер лайтбоксов.
Размеры
7 окон из которых
- 4 окна размерами 159,4х77
- 2 окна размерами 161,3х76,6
- 1 окно размером 156,3х77
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