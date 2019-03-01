Разработать дизайн двух баннеров

Евгений, здравствуйте, Я ранее заказывал у Вас листовки, теперь есть потребность разработать дизайн вывески для нашего магазина. Возможно Вам будет интересно и Вы возьмётесь. Скорее всего мы хотим вывеску из светящихся букв и нашу эмблему. Размер короба 3400x600. ...