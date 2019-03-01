Разработать дизайн двух баннеров

Нужен дизайн наружной рекламы. На фото видно, что рекламная площадь находится на уровне глаз (большой красный банер). Размер 2900*5600. Основные направления : мебель, двери, окна, жалюзи и всевозможные ремонтно-строительно-хозяйственные товары. На данный момент нашему магазину ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать дизайн двух банеров размерами 60x85см и 70x100см.
Один банер об аренде авто и велосипедов.
Второй о шоппинге и экскурсиях.
Банер будет размещяться на стенде такого типа - https://goo.gl/2VRuzj.
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