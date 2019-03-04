Вывеска для магазина

Евгений, здравствуйте,

Я ранее заказывал у Вас листовки, теперь есть потребность разработать дизайн вывески для нашего магазина. Возможно Вам будет интересно и Вы возьмётесь.

Скорее всего мы хотим вывеску из светящихся букв и нашу эмблему.

Размер короба 3400x600. Можно его не полностью занимать.

Название магазина "Товары для животных". Можно надпись поменьше "от Ветпрактики" (это название нашей ветеринарной клиники). И эмблема (прикрепил).

Так же прикрепил другие файлы с нашими стилями.

Фирменный цвет pantone c319, шрифт Arial.

Евгений, если Вам это интересно, напишите, пожалуйста стоимость и куда перевести средства (смогу только вечером).

Спасибо,

С уважением, Роман.