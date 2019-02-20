Нужен рекламный баннер яркий и креативный

Нужен дизайн наружной рекламы. На фото видно, что рекламная площадь находится на уровне глаз (большой красный банер). Размер 2900*5600. Основные направления : мебель, двери, окна, жалюзи и всевозможные ремонтно-строительно-хозяйственные товары. На данный момент нашему магазину ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размер его будет:ширина 1,3 метра длинна 4,7 метра.
Пошив спортивной одежды на заказ то есть борцам, футболистам и баскетболистам
Прикрепляйте примеры работ!
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