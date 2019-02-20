Нужен рекламный баннер яркий и креативный

$15
Наружная рекламаЗакрыт20 заявок214 просмотров
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Размер его будет:ширина 1,3 метра длинна 4,7 метра. 

Пошив спортивной одежды на заказ то есть борцам, футболистам и баскетболистам

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5 лет назад
narchenko_ast
Анатолий 
31 годКазахстан
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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